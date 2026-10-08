欧洲议会将于周四在塞浦路斯就爱琴海和地中海东部的紧张局势举行辩论，其中包括议会所称的土耳其持续挑衅。预计欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯将宣布讨论开始，据《Cyprus Mail》报道。

辩论议题

欧洲议会表示，议员们将审议该地区长期存在的紧张局势，包括土耳其政府的行动和言论，并将在遵守国际法、《联合国宪章》和睦邻原则的必要性背景下进行讨论。

预计议员的发言将涉及爱琴海和地中海东部的单方面主张、对希腊岛屿主权的挑战以及针对塞浦路斯共和国的行动。还可能讨论这些事态对寻求全面解决塞浦路斯问题努力的影响。

围绕领空和能源的争端

希腊当局继续报告称，土耳其侵犯了该国领空。据希腊军方称，周二有7架土耳其飞行器侵犯该国领空：两架F-16战斗机、一架CN-235侦察机和四架无人机。

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土耳其不接受这一评估，因为其不承认希腊对距其海岸10海里范围内全部领空的主张。安卡拉表示，雅典主张的领空范围大于其领海，这一立场违反了国际民用航空组织的章程。

地中海东部的紧张局势也与能源项目有关。计划在克里特岛和塞浦路斯之间开展海床勘测，以铺设Great Sea Interconnector电缆，土耳其认为该线路穿过其专属经济区。与此同时，土耳其正在其领土与塞浦路斯之间开展勘测，以建设一条天然气管道。此前，卡娅·卡拉斯呼吁土耳其尊重塞浦路斯共和国的主权。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安上个月在联合国大会发言时表示，安卡拉寻求在睦邻关系和国际法的基础上解决现有问题。他还提到计划召开东地中海国家领导人会议。

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