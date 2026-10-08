W czwartek na Cyprze Parlament Europejski przeprowadzi debatę na temat napięć na Morzu Egejskim i we wschodniej części Morza Śródziemnego, w tym tego, co w Parlamencie nazwano ciągłymi tureckimi prowokacjami. Oczekuje się, że dyskusję otworzy wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas, informuje Cyprus Mail.

Tematy debaty

W Parlamencie Europejskim oświadczono, że europosłowie rozpatrzą przedłużające się napięcia w regionie, w tym działania i retorykę rządu Turcji w kontekście konieczności przestrzegania prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasady dobrosąsiedztwa.

Oczekuje się, że wystąpienia europosłów będą dotyczyć jednostronnych roszczeń na Morzu Egejskim i we wschodniej części Morza Śródziemnego, wyzwań dla suwerenności greckich wysp oraz działań wymierzonych przeciwko Republice Cypryjskiej. Mogą także omówić wpływ tych wydarzeń na wysiłki na rzecz znalezienia kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego.

Spory o przestrzeń powietrzną i energetykę

Greckie władze nadal informują o naruszeniach przestrzeni powietrznej kraju przez Turcję. Według greckiego wojska we wtorek przestrzeń powietrzną kraju naruszyło siedem tureckich statków powietrznych: dwa myśliwce F-16, samolot obserwacyjny CN-235 i cztery drony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Turcja odrzuca tę ocenę, ponieważ nie uznaje roszczeń Grecji do całej przestrzeni powietrznej w granicach 10 mil morskich od jej wybrzeża. Ankara twierdzi, że stanowisko Aten, które roszczą sobie prawo do szerszej przestrzeni powietrznej niż ich wody terytorialne, jest sprzeczne ze statutami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego są również związane z projektami energetycznymi. Planowane są badania dna morskiego między Kretą a Cyprem na potrzeby ułożenia kabla Great Sea Interconnector, którego trasę Turcja uważa za przebiegającą przez jej wyłączną strefę ekonomiczną. Jednocześnie Turcja prowadzi badania między swoim terytorium a Cyprem w celu budowy gazociągu. Wcześniej Kaja Kallas wezwała Turcję do poszanowania suwerenności Republiki Cypryjskiej.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas wystąpienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w ubiegłym miesiącu oświadczył, że Ankara dąży do rozwiązania istniejących kwestii na podstawie stosunków dobrosąsiedzkich i prawa międzynarodowego. Wspomniał również o planach zwołania konferencji przywódców państw wschodniego regionu Morza Śródziemnego.

Czytaj nas na