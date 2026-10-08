Izraelska artyleria 8 października ostrzelała kilka rejonów na południu Libanu. Nad miastem Tyr i przyległymi terenami odnotowano również loty izraelskich dronów na niskiej wysokości — informuje Anadolu Agency, powołując się na libańską państwową Narodową Agencję Informacyjną.

Ostrzały w kilku rejonach

Według agencji NNA rano ostrzał artyleryjski dotknął miasto Mansouri w gubernatorstwie Południowy Liban. Później ostrzelano dolinę Zibqin w gubernatorstwie Nabatieh.

Przed świtem ostrzały objęły również rejony w pobliżu miast Haddatha i Baraachit, a także dolinę Zibqin. W Haddatha ogniowi artyleryjskiemu towarzyszył intensywny ogień z karabinów maszynowych w kierunku miasta — podała NNA.

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Porozumienie w sprawie wycofania wojsk

26 czerwca Bejrut i Tel Awiw podpisały porozumienie ramowe, które przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich sił z terytorium Libanu oraz rozmieszczenie armii libańskiej na opuszczanych przez nie obszarach. Jednocześnie, według Anadolu Agency, izraelskie ataki na południe Libanu trwały, a Izrael nadal utrzymuje terytoria na południu kraju.

Władze Libanu twierdzą, że od 2 marca w wyniku wojny Izraela przeciwko Libanowi zginęło co najmniej 4386 osób, a kolejne 12 413 zostało rannych. Ponad 1 milion osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

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