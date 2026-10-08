Ізраїль обстріляв південь Лівану, дрони літали над Тіром — Anadolu Agency

Ізраїльська артилерія 8 жовтня обстріляла кілька районів на півдні Лівану. Над містом Тір і прилеглими територіями також зафіксували польоти ізраїльських безпілотників на низькій висоті, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ліванське державне Національне агентство новин.

Обстріли в кількох районах

За даними агентства NNA, вранці артилерійського удару зазнало місто Мансурі в губернаторстві Південний Ліван. Згодом під обстріл потрапила долина Зібкін у губернаторстві Набатія.

До світанку обстріли також зачепили райони поблизу міст Хаддата і Бараачіт, а також долину Зібкін. У Хаддаті артилерійський вогонь супроводжувався інтенсивним кулеметним вогнем у напрямку міста, повідомило NNA.

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Домовленість про виведення військ

26 червня Бейрут і Тель-Авів підписали рамкову угоду, яка передбачає поступове виведення ізраїльських сил з ліванської території та розгортання ліванської армії в районах, які вони залишають. Водночас, за даними Anadolu Agency, ізраїльські атаки на південь Лівану тривали, а Ізраїль і надалі утримує території на півдні країни.

Ліванська влада заявляє, що від 2 березня внаслідок війни Ізраїлю проти Лівану загинули щонайменше 4386 людей, ще 12 413 дістали поранення. Понад 1 мільйон осіб були змушені залишити свої домівки.

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