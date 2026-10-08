Израильская артиллерия 8 октября обстреляла несколько районов на юге Ливана. Над городом Тир и прилегающими территориями также зафиксировали полеты израильских беспилотников на низкой высоте, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ливанское государственное Национальное агентство новостей.

Обстрелы в нескольких районах

По данным агентства NNA, утром артиллерийскому удару подвергся город Мансури в губернаторстве Южный Ливан. Позже под обстрел попала долина Зибкин в губернаторстве Набатия.

До рассвета обстрелы также затронули районы возле городов Хаддата и Бараачит, а также долину Зибкин. В Хаддате артиллерийский огонь сопровождался интенсивным пулеметным огнем в направлении города, сообщило NNA.

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Договоренность о выводе войск

26 июня Бейрут и Тель-Авив подписали рамочное соглашение, предусматривающее постепенный вывод израильских сил с ливанской территории и развертывание ливанской армии в районах, которые они покидают. В то же время, по данным Anadolu Agency, израильские атаки на юг Ливана продолжались, а Израиль по-прежнему удерживает территории на юге страны.

Ливанские власти заявляют, что с 2 марта в результате войны Израиля против Ливана погибли как минимум 4386 человек, еще 12 413 получили ранения. Более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

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