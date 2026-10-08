На Кипре в четверг Европейский парламент проведет дебаты по поводу напряженности в Эгейском море и восточной части Средиземного моря, в частности того, что в парламенте назвали постоянными турецкими провокациями. Ожидается, что дискуссию откроет верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Cyprus Mail.

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В Европарламенте заявили, что депутаты рассмотрят длительную напряженность в регионе, в том числе действия и риторику правительства Турции в контексте необходимости соблюдения международного права, Устава ООН и принципа добрососедства.

Ожидается, что выступления депутатов будут касаться односторонних претензий в Эгейском море и восточной части Средиземного моря, вызовов суверенитету греческих островов и действий, направленных против Республики Кипр. Также могут обсудить влияние этих событий на усилия по поиску всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы.

Споры о воздушном пространстве и энергетике

Греческие власти продолжают сообщать о нарушениях воздушного пространства страны Турцией. По данным греческих военных, во вторник воздушное пространство страны нарушили семь турецких летательных аппаратов: два истребителя F-16, самолет наблюдения CN-235 и четыре беспилотника.

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Турция отвергает такую оценку, поскольку не признает претензии Греции на все воздушное пространство в пределах 10 морских миль от ее побережья. Анкара заявляет, что позиция Афин, претендующих на более широкое воздушное пространство, чем их территориальные воды, противоречит уставам Международной организации гражданской авиации.

Напряженность в восточной части Средиземного моря также связана с энергетическими проектами. Планируются исследования морского дна между Критом и Кипром для прокладки кабеля Great Sea Interconnector, маршрут которого Турция считает проходящим через ее исключительную экономическую зону. В то же время Турция проводит исследования между своей территорией и Кипром для строительства газопровода. Ранее Кая Каллас призвала Турцию уважать суверенитет Республики Кипр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в прошлом месяце заявил, что Анкара стремится урегулировать существующие вопросы на основе добрососедских отношений и международного права. Он также упомянул о планах созвать конференцию лидеров стран восточного Средиземноморья.

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