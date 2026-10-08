Марин Ле Пен рассказала о рисках для французских фермеров в случае вступления Украины в ЕС

Лидер фракции «Национальное объединение» в Национальной Ассамблее Франции Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в Европейский Союз может усилить конкуренцию для французских фермеров. По её словам, французское сельское хозяйство также может получать меньшую долю средств из Общей аграрной политики ЕС.

«Если Украина вступит в Европейский Союз, мы будем первыми, кто проиграет, причем по двум причинам. Мы не только столкнемся с сильной недобросовестной конкуренцией, но и доля бюджета Общей аграрной политики, выделенная французскому сельскому хозяйству, существенно сократится», — утверждает Ле Пен.

Во время беседы с фермерами на аграрной выставке в Клермон-Ферране Марин Ле Пен выразила сомнение в том, удастся ли обеспечить одинаковые производственные стандарты после возможного вступления Украины в ЕС.

Также французская политик обратила внимание на масштабы украинских сельскохозяйственных предприятий, которые, по ее словам, отличаются от французских.

Ле Пен связала возможное членство Украины в ЕС сразу с двумя вопросами — конкуренцией на аграрном рынке и распределением средств Общей аграрной политики.

«Мы проигрываем как с точки зрения конкурентоспособности по сравнению с такой крупной аграрной страной, как Украина, так и при распределении средств в рамках Общей аграрной политики. Ведь этот бюджетный «пирог» уже уменьшается даже при нынешнем количестве стран (в ЕС — ред.)», — сказала Ле Пен.

Таким образом, Марин Ле Пен связывает возможное вступление Украины в ЕС с усилением конкуренции для французского агросектора и изменениями в распределении финансирования Общей аграрной политики.

Об этом Марин Ле Пен написала в соцсети X.

Присоединение Украины к Европейскому Союзу может усилить продовольственную самодостаточность объединения и укрепить его позиции на мировой арене. В то же время интеграция украинского аграрного сектора потребует согласования производственных стандартов и длительного переходного периода.

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