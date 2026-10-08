Były syryjski generał Bassam al-Hassan, objęty sankcjami USA i, według śledztwa, poszukiwany międzynarodowo za zbrodnie przeciwko ludzkości, mieszka w Bejrucie. Jak ustaliło wspólne śledztwo NPR i BBC, pozostaje on w Libanie na mocy porozumienia z udziałem władz USA i Libanu.

Porozumienie w sprawie pobytu

Al-Hassan był starszym doradcą byłego prezydenta Syrii Baszara al-Asada i kierował syryjskim programem broni chemicznej. Po upadku reżimu Asada w 2024 roku najpierw uciekł do Iranu, a następnie przeniósł się do stolicy Libanu.

Według czterech osób znających szczegóły porozumienia możliwość pozostania al-Hassana w Libanie jest częściowo związana z jego gotowością do przekazywania informacji o porwaniu w Syrii w 2012 roku amerykańskiego dziennikarza Austina Tice'a oraz innych danych wywiadowczych. BBC zapoznało się ze szczegółowym zapisem spotkania z udziałem al-Hassana, przedstawicieli FBI i CIA oraz libańskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Mowa w nim o ofercie zezwolenia na pobyt, ochrony i pomocy w zaspokojeniu potrzeb życiowych.

Źródła znające porozumienie przekazały, że pieniądze są przekazywane al-Hassanowi przez pośrednika, co utrudnia śledzenie płatności. Przedstawiciele dwóch struktur nowych władz Syrii powiedzieli NPR i BBC, że Damaszek chce powrotu generała do Syrii, aby stanął przed sądem, jednak według nich strona amerykańska chce, by pozostał w Bejrucie.

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Sprawa Austina Tice'a

Według BBC w 2025 roku al-Hassan powiedział amerykańskim śledczym, że Tice został stracony na rozkaz Asada. Jednocześnie kilka osób znających śledztwo zakwestionowało szczegóły tej wersji. Al-Hassan wskazał możliwe miejsce, w którym znajdują się szczątki dziennikarza, lecz według kilku anonimowych źródeł poszukiwania nie przyniosły tam żadnych rezultatów.

Dwa źródła, które twierdziły, że mają bezpośrednią wiedzę o operacji, powiedziały BBC, że amerykańskie władze przerwały wykopaliska przed zakończeniem poszukiwań, być może ze względów bezpieczeństwa. CIA i libańska Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Ogólnego nie odpowiedziały na prośby o komentarz. FBI odmówiło komentarza, odsyłając do wcześniejszego oświadczenia o działaniach na rzecz ustalenia okoliczności sprawy Tice'a i jego powrotu.

Matka dziennikarza, Debra Tice, powiedziała BBC, że przedstawiciel FBI poinformował ją o pobycie al-Hassana w Bejrucie i kontaktach z nim. W maju 2025 roku przyjechała do Libanu, aby spotkać się z generałem, jednak nie udało się tego zrobić.

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