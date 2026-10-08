Бывший сирийский генерал Бассам аль-Хассан, находящийся под санкциями США и, по данным расследования, разыскиваемый на международном уровне за преступления против человечности, живет в Бейруте. Как установило совместное расследование NPR и BBC, он остается в Ливане в рамках договоренности с участием американских и ливанских властей.

Договоренность о пребывании

Аль-Хассан был старшим советником бывшего президента Сирии Башара Асада и руководил сирийской программой химического оружия. После падения режима Асада в 2024 году он сначала бежал в Иран, а затем переехал в столицу Ливана.

По данным четырех собеседников, знакомых с договоренностью, возможность аль-Хассана оставаться в Ливане частично связана с его готовностью предоставлять информацию о похищении в Сирии в 2012 году американского журналиста Остина Тайса и другие разведывательные данные. BBC ознакомилась с подробной записью встречи с участием аль-Хассана, представителей ФБР и ЦРУ, а также ливанских силовиков. В ней говорится о предложении разрешения на проживание, защиты и помощи в обеспечении жизненных потребностей.

Источники, знакомые с договоренностью, сообщили, что деньги аль-Хассану передают через посредника, что затрудняет отслеживание платежей. Представители двух структур новой сирийской власти заявили NPR и BBC, что Дамаск хочет возвращения генерала в Сирию для суда, однако, по их словам, американская сторона хочет, чтобы он оставался в Бейруте.

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Дело Остина Тайса

По данным BBC, в 2025 году аль-Хассан сказал американским следователям, что Тайс был казнен по приказу Асада. В то же время несколько людей, осведомленных о расследовании, поставили под сомнение детали этой версии. Аль-Хассан назвал возможное место нахождения останков журналиста, однако, по словам нескольких анонимных источников, после поисков там ничего не нашли.

Два источника, заявившие о непосредственной осведомленности об операции, рассказали BBC, что американские власти прекратили раскопки до завершения поисков, возможно, из соображений безопасности. ЦРУ и ливанское Главное управление общей безопасности не ответили на запросы о комментарии. ФБР отказалось комментировать ситуацию, сославшись на предыдущее заявление о работе над установлением обстоятельств дела Тайса и его возвращением.

Мать журналиста Дебра Тайс сообщила BBC, что представитель ФБР проинформировал ее о пребывании аль-Хассана в Бейруте и контактах с ним. В мае 2025 года она приезжала в Ливан, чтобы встретиться с генералом, однако сделать этого не удалось.

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