前叙利亚将军巴萨姆·哈桑正受到美国制裁，并据调查报道因反人类罪遭国际通缉，目前居住在贝鲁特。NPR与BBC的联合调查发现，他根据一项有美国和黎巴嫩当局参与的安排留在黎巴嫩。

有关居留的安排

哈桑曾是叙利亚前总统巴沙尔·阿萨德的高级顾问，并领导叙利亚化学武器项目。阿萨德政权于2024年垮台后，他先逃往伊朗，随后迁往黎巴嫩首都。

据四名了解该安排的人士透露，哈桑能够留在黎巴嫩，部分原因与他愿意提供有关美国记者奥斯汀·泰斯2012年在叙利亚被绑架的信息及其他情报有关。BBC查阅了一份详细的会议记录，参与者包括哈桑、联邦调查局和中央情报局代表，以及黎巴嫩安全官员。记录提到，向他提供居留许可、保护以及满足生活需求的帮助。

熟悉该安排的消息人士表示，资金通过中间人转交给哈桑，因此难以追踪付款。叙利亚新当局两个机构的代表告诉NPR和BBC，大马士革希望将这名将军送回叙利亚受审，但据他们称，美方希望他留在贝鲁特。

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奥斯汀·泰斯案

据BBC报道，哈桑在2025年告诉美国调查人员，泰斯是奉阿萨德之命被处决的。同时，几名了解调查情况的人对这一说法的细节提出质疑。哈桑指出了记者遗骸可能所在的位置，但多名匿名消息人士称，搜寻后在那里没有发现任何东西。

两名声称直接了解该行动的消息人士告诉BBC，美国当局在搜寻完成前停止了挖掘，可能是出于安全考虑。中央情报局和黎巴嫩公共安全总局没有回应置评请求。联邦调查局拒绝评论此事，并援引此前关于努力查明泰斯案件情况并促成其返回的声明。

这名记者的母亲黛布拉·泰斯告诉BBC，一名联邦调查局代表向她告知了哈桑在贝鲁特的行踪及与他的接触。2025年5月，她前往黎巴嫩与这名将军会面，但未能如愿。

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