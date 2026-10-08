Розслідування: сирійський генерал живе в Бейруті під захистом США і Лівану — NPR

Колишній сирійський генерал Бассам аль-Хассан, який перебуває під санкціями США та, за даними розслідування, міжнародно розшукується за злочини проти людяності, живе в Бейруті. Як встановило спільне розслідування NPR та BBC, він залишається в Лівані за домовленістю за участю американських і ліванських органів влади.

Домовленість щодо перебування

Аль-Хассан був старшим радником колишнього президента Сирії Башара Асада та керував сирійською програмою хімічної зброї. Після падіння режиму Асада у 2024 році він спершу втік до Ірану, а потім переїхав до столиці Лівану.

За даними чотирьох співрозмовників, обізнаних із домовленістю, можливість аль-Хассана залишатися в Лівані частково пов’язана з його готовністю надавати інформацію про викрадення американського журналіста Остіна Тайса в Сирії у 2012 році та інші розвідувальні дані. BBC ознайомилася з докладним записом зустрічі за участю аль-Хассана, представників ФБР і ЦРУ та ліванських силовиків. У ньому йдеться про пропозицію дозволу на проживання, захисту та допомоги в забезпеченні життєвих потреб.

Джерела, знайомі з домовленістю, повідомили, що гроші аль-Хассану передають через посередника, що ускладнює відстеження платежів. Представники двох структур нової сирійської влади заявили NPR і BBC, що Дамаск хоче повернення генерала до Сирії для суду, однак, за їхніми словами, американська сторона прагне, щоб він залишався в Бейруті.

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Справа Остіна Тайса

За даними BBC, у 2025 році аль-Хассан сказав американським слідчим, що Тайса стратили за наказом Асада. Водночас кілька людей, обізнаних із розслідуванням, поставили під сумнів деталі цієї версії. Аль-Хассан назвав можливе місце перебування останків журналіста, але, за словами кількох анонімних джерел, після пошуків там нічого не знайшли.

Двоє джерел, які заявили про безпосередню обізнаність з операцією, розповіли BBC, що американська влада припинила розкопки до завершення пошуку, можливо, через міркування безпеки. ЦРУ та ліванська Генеральна дирекція загальної безпеки не відповіли на запити про коментар. ФБР відмовилося коментувати ситуацію, пославшись на попередню заяву про роботу над встановленням обставин справи Тайса та його поверненням.

Мати журналіста Дебра Тайс повідомила BBC, що представник ФБР поінформував її про перебування аль-Хассана в Бейруті та контакти з ним. У травні 2025 року вона приїздила до Лівану, щоб зустрітися з генералом, однак зробити цього не вдалося.

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