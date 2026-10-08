6 października drony zaatakowały dwa statki handlowe u czarnomorskiego wybrzeża Bułgarii, z których jeden zatonął. Atak wywołał niepokój i oburzenie w Bułgarii oraz UE, informuje Deutsche Welle.

Do incydentu doszło w czasie, gdy Unia Europejska dąży do wzmocnienia roli Bułgarii jako jednego z kluczowych punktów wejścia dla azjatyckich towarów trafiających do bloku Korytarzem Środkowym. Trasa ta, znana w UE również jako Transkaspijski Korytarz Transportowy, łączy Chiny i Europę przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję i Turcję. Łączy transport kolejowy i drogowy, a także krótkie odcinki morskie przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne.

Bułgaria jako węzeł transportowy

Bułgarskie przejście graniczne Kapitan Andreewo na granicy z Turcją już należy do najbardziej obciążonych w Europie: regularnie tworzą się tam kolejki ciężarówek. Kraj ma także strategiczne czarnomorskie porty w Warnie i Burgas. Jesienią ma zostać otwarty nowy odcinek linii kolejowej między Stambułem a bułgarską granicą.

We wrześniu europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos nazwała Bułgarię „bramą Europy dla łączności” ze względu na jej położenie na tej trasie. Wcześniej stwierdziła, że Korytarz Środkowy może potencjalnie skrócić czas dostaw ładunków z Azji do Europy z 45 do 15 dni.

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Ryzyka dla bezpieczeństwa i infrastruktury

Atrakcyjność trasy wzrosła z powodu problemów na tradycyjnych szlakach handlowych. Lądowy Korytarz Północny przez Rosję, państwo-agresora, stracił znaczną część przepływu towarów po jej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Szlak morski przez Morze Czerwone i Kanał Sueski również jest zagrożony zakłóceniami z powodu wojen i niestabilności na Bliskim Wschodzie, przez co część ładunków transportuje się wokół Afryki.

Zastępczyni dyrektora Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych Wessela Cherneva zauważyła, że Korytarz Środkowy omija trasy przez Rosję i Bliski Wschód, ale ma ograniczenia bezpieczeństwa. Wśród innych problemów wymieniła słabe instytucje i biurokrację w krajach leżących wzdłuż trasy, a także możliwe wpływy Rosji. Dodatkowymi wyzwaniami są spadek poziomu Morza Kaspijskiego oraz niewystarczająca przepustowość portów i kolei.

Unia Europejska planuje pozyskać 12 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych na rozwój połączeń transportowych, dywersyfikację szlaków handlowych i skrócenie czasu tranzytu ładunków. Według Chernevej inwestycje mogłyby wesprzeć bułgarskie koleje, porty i połączenia drogowe, w tym na północy kraju.

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