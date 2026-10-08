无人机在保加利亚附近击沉商船——德国之声

10月6日，无人机在保加利亚黑海沿岸袭击了两艘商船，其中一艘沉没。这次袭击在保加利亚和欧盟引发了担忧和愤怒，德国之声报道。

事件发生之际，欧盟正寻求加强保加利亚作为经由中间走廊进入欧盟的亚洲货物关键入口之一的作用。这条路线在欧盟也被称为跨里海运输走廊，经由哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其连接中国与欧洲。该路线结合铁路和公路运输，以及经里海和黑海的短途海运段。

保加利亚作为运输枢纽

保加利亚与土耳其边境的卡皮坦安德烈耶沃口岸已经是欧洲最繁忙的口岸之一，那里经常出现卡车排队。该国还拥有瓦尔纳和布尔加斯这两个具有战略意义的黑海港口。伊斯坦布尔与保加利亚边境之间的一段新铁路将于秋季开通。

9月，欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯因保加利亚位于这条线路上的位置，称其为“欧洲互联互通的门户”。她此前曾表示，中间走廊有可能将货物从亚洲运往欧洲的时间从45天缩短至15天。

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安全与基础设施风险

由于传统贸易路线面临问题，这条路线的吸引力有所上升。经由俄罗斯这一侵略国的陆路北部走廊，在俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰后，失去了很大一部分货运量。经红海和苏伊士运河的海运路线也因中东的战争和不稳定局势而面临中断风险，因此部分货物绕道非洲运输。

欧洲外交关系委员会副主任韦塞拉·切尔内娃指出，中间走廊绕开了经由俄罗斯和中东的路线，但存在安全限制。她列举的其他问题包括沿线国家制度薄弱和官僚主义，以及俄罗斯可能施加的影响。其他挑战还包括里海水位下降，以及港口和铁路运力不足。

欧盟计划筹集120亿欧元公共和私人投资，用于发展交通互联互通、实现贸易路线多元化并缩短货物运输时间。切尔内娃表示，这些投资可支持保加利亚的铁路、港口和公路连接，其中包括该国北部地区。

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