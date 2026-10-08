6 октября дроны поразили два торговых судна у черноморского побережья Болгарии, одно из которых затонуло. Атака вызвала тревогу и возмущение в Болгарии и ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел в период, когда Евросоюз стремится усилить роль Болгарии как одного из ключевых пунктов входа для азиатских товаров, поступающих в блок по Среднему коридору. Этот маршрут, также известный в ЕС как Транскаспийский транспортный коридор, соединяет Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он сочетает железнодорожные и автомобильные перевозки, а также короткие морские участки через Каспийское и Черное моря.

Болгария как транспортный узел

Болгарский пункт пропуска Капитан-Андреево на границе с Турцией уже относится к наиболее загруженным в Европе: там регулярно образуются очереди грузовиков. Страна также располагает стратегическими черноморскими портами Варна и Бургас. Осенью должен открыться новый участок железной дороги между Стамбулом и болгарской границей.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала Болгарию «воротами Европы для транспортной связанности» из-за ее расположения на этом направлении. Ранее она заявляла, что Средний коридор потенциально может сократить время доставки грузов из Азии в Европу с 45 до 15 дней.

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Риски для безопасности и инфраструктуры

Привлекательность маршрута выросла из-за проблем на традиционных торговых путях. Сухопутный Северный коридор через Россию, государство-агрессора, потерял значительную часть грузопотока после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Морской путь через Красное море и Суэцкий канал также подвержен риску перебоев из-за войн и нестабильности на Ближнем Востоке, поэтому часть грузов перевозят в обход Африки.

Заместитель директора Европейского совета по международным отношениям Весела Чернева отметила, что Средний коридор обходит маршруты через Россию и Ближний Восток, однако имеет ограничения в сфере безопасности. Среди других проблем она назвала слабые институты и бюрократию в странах вдоль маршрута, а также возможное влияние России. Дополнительными вызовами являются падение уровня Каспийского моря и недостаточная пропускная способность портов и железных дорог.

Евросоюз планирует привлечь 12 млрд евро государственных и частных инвестиций для развития транспортной связанности, диверсификации торговых маршрутов и сокращения времени транзита грузов. По словам Черневой, инвестиции могли бы поддержать болгарские железные дороги, порты и дорожные соединения, в том числе на севере страны.

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