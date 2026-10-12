在巴基斯坦开伯尔-普什图省实施紧急状态后，被监禁的前总理伊姆兰·汗所属政党巴基斯坦正义运动党（PTI）的278名成员被拘留。Channel NewsAsia报道称，AFP援引两名不愿具名的警方官员的消息披露了这一情况。

据AFP消息人士称，自周日该省宣布进入紧急状态以来，拘留行动一直在进行。

该省的紧急状态

开伯尔-普什图省在连续数日要求释放汗的反政府抗议活动后实施紧急状态。数千名汗的支持者参加了该省的游行，也表达了对严峻经济形势的不满。

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巴基斯坦当局表示，在安全局势改善之前，由PTI组建的省政府将无法运作。伊斯兰堡指责地区行政当局无力打击武装分子。该省与阿富汗接壤的地区近期与武装分子有关的暴力活动加剧。

省政府首脑被拘留

PTI表示，开伯尔-普什图省政府首脑苏海尔·阿夫里迪在巴基斯坦总统府宣布紧急宪法措施数小时后被拘留。一名不愿具名的政府官员告诉AFP，阿夫里迪在其官邸被置于“保护性监管”之下，随后被转移到另一地点。该官员未透露他的下落。

汗所属政党称这些措施不民主，并认为这是联邦政府试图夺取权力。汗本人自2023年8月起一直被羁押，面临数十项指控，包括腐败和煽动暴力。他及其律师否认这些指控，称其具有政治动机。

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