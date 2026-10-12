W pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego zatrzymano 278 członków partii uwięzionego byłego premiera Imrana Khana — Pakistańskiego Ruchu na rzecz Sprawiedliwości (PTI). Powołując się na AFP i dwóch anonimowych przedstawicieli policji, poinformowała o tym Channel NewsAsia.

Według rozmówców AFP zatrzymania miały miejsce od czasu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego w prowincji w niedzielę.

Stan nadzwyczajny w prowincji

Stan nadzwyczajny w Chajber Pasztunchwie wprowadzono po kilkudniowych antyrządowych protestach, których uczestnicy domagali się uwolnienia Khana. Tysiące jego zwolenników brało udział w marszach w prowincji, wyrażając także niezadowolenie z trudnej sytuacji gospodarczej.

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Władze Pakistanu oświadczyły, że rząd prowincji utworzony przez PTI nie będzie funkcjonował do czasu poprawy sytuacji bezpieczeństwa. Islamabad oskarżył regionalną administrację o niezdolność do przeciwdziałania bojownikom. W graniczących z Afganistanem rejonach prowincji nasiliła się ostatnio przemoc związana z bojownikami.

Zatrzymanie szefa rządu prowincji

PTI oświadczyła, że szef rządu Chajber Pasztunchwy Sohail Afridi został zatrzymany kilka godzin po tym, jak administracja prezydencka Pakistanu ogłosiła nadzwyczajne środki konstytucyjne. Anonimowy przedstawiciel administracji powiedział AFP, że Afridi został objęty „opieką ochronną” w swojej oficjalnej rezydencji, a następnie przewieziony w inne miejsce. Urzędnik nie ujawnił miejsca jego pobytu.

Partia Khana nazwała wprowadzone środki niedemokratycznymi i uznała je za próbę przejęcia władzy przez rząd federalny. Sam Khan przebywa w areszcie od sierpnia 2023 roku i stoi w obliczu dziesiątek zarzutów — od korupcji po podżeganie do przemocy. On i jego prawnicy odrzucają zarzuty, nazywając je motywowanymi politycznie.

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