В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва после введения чрезвычайного режима задержали 278 членов партии заключенного бывшего премьер-министра Имрана Хана — «Движение за справедливость Пакистана» (PTI). Об этом со ссылкой на AFP и двух неназванных представителей полиции сообщает Channel NewsAsia.

По данным собеседников AFP, задержания происходили с момента объявления чрезвычайного режима в провинции в воскресенье.

Чрезвычайный режим в провинции

Чрезвычайный режим в Хайбер-Пахтунхве ввели после нескольких дней антиправительственных протестов с требованием освободить Хана. Тысячи его сторонников участвовали в маршах в провинции, также выражая недовольство сложной экономической ситуацией.

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Власти Пакистана заявили, что правительство провинции, сформированное PTI, не будет функционировать до улучшения ситуации с безопасностью. Исламабад обвинил региональную администрацию в неспособности противодействовать боевикам. В приграничных с Афганистаном районах провинции в последнее время усилилось насилие, связанное с боевиками.

Задержание главы правительства провинции

PTI заявила, что главу правительства Хайбер-Пахтунхвы Сохаила Африди задержали через несколько часов после того, как президентская администрация Пакистана объявила чрезвычайные конституционные меры. Неназванный представитель администрации сообщил AFP, что Африди взяли под «защитную опеку» в его официальной резиденции, а затем перевезли в другое место. Местонахождение Африди чиновник не раскрыл.

Партия Хана назвала введенные меры недемократическими и заявила, что, по ее мнению, они являются попыткой федерального правительства захватить власть. Сам Хан находится под стражей с августа 2023 года и сталкивается с десятками обвинений — от коррупции до подстрекательства к насилию. Он и его адвокаты отвергают обвинения, называя их политически мотивированными.

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