意大利议会就选举改革进行投票——《印度教徒报》

意大利议会下院于10月8日就选举法改革进行投票。总理焦尔吉娅·梅洛尼领导的联盟认为，这项改革对于加强政治稳定至关重要。该法案已获参议院批准，要获得通过还必须得到众议院的支持。

据《印度教徒报》报道，该方案规定实行完全比例代表制。得票超过42%的联盟将自动获得议会多数席位：在下院额外获得70席，在参议院额外获得35席。

意大利现行选举模式结合了多数代表制和比例代表制。该媒体评估称，右翼和左翼政治阵营都不预计能在下一次选举中赢得单独的议会多数。

联盟与反对派的立场

议会关系部长卢卡·奇里亚尼向法新社表示，改革应确保国家的可治理性。他说，各政党和联盟还必须提前确定政府纲领和总理候选人。

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反对派力量承诺将投票反对这项倡议。民主党在下院的党团领袖基娅拉·布拉加向法新社表示，该提案为了当权者的利益改变了民主规则。

秘密投票与选举

梅洛尼所属的意大利兄弟党及其盟友在议会中拥有多数席位，但此次投票为秘密投票。这意味着联盟中的个别议员可能不会支持该法案。梅洛尼曾警告称，如果改革未获批准，她将辞职。

罗马Luiss大学政治学家乔瓦尼·奥尔西纳认为，该法律获通过的可能性极高，但指出新制度将在选举中形成公开的竞争局面。根据Ipsos Doxa的一项民调，如果中左翼联盟克服内部矛盾，并同意与两个小型激进政党合作，就可能跨过42%的门槛。反对派已表示打算在法院挑战该法律。梅洛尼的任期将于2027年10月届满，不过选举可能提前至4月或5月举行。

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