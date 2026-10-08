Парламент Італії голосує за виборчу реформу — The Hindu

Нижня палата парламенту Італії 8 жовтня голосує за реформу виборчого законодавства, яку коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні вважає необхідною для посилення політичної стабільності. Законопроєкт уже схвалив Сенат, а для ухвалення він має отримати підтримку Палати депутатів.

Як повідомляє The Hindu, проєкт передбачає повністю пропорційну систему. Альянс, який набере понад 42% голосів, автоматично отримає парламентську більшість: додаткові 70 місць у нижній палаті та 35 — у Сенаті.

Нинішня виборча модель Італії поєднує мажоритарну та пропорційну системи. За оцінкою видання, ані правий, ані лівий політичний табір не очікують здобути одноосібну парламентську більшість на наступних виборах.

Позиції коаліції та опозиції

Міністр зв’язків із парламентом Лука Чіріані заявив AFP, що реформа має забезпечити керованість державою. За його словами, партії та коаліції також повинні будуть завчасно визначати урядову програму й кандидата на посаду прем’єр-міністра.

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Опозиційні сили пообіцяли голосувати проти ініціативи. Очільниця фракції Демократичної партії в нижній палаті К’яра Брага заявила AFP, що пропозиція змінює демократичні правила в інтересах тих, хто перебуває при владі.

Таємне голосування і вибори

Партія Мелоні «Брати Італії» та її союзники мають більшість у парламенті, однак голосування є таємним. Це означає, що окремі депутати коаліції можуть не підтримати законопроєкт. Мелоні попереджала, що піде у відставку, якщо реформу не схвалять.

Політолог університету Luiss у Римі Джованні Орсіна вважає ухвалення закону надзвичайно ймовірним, але зазначає, що нова система створить відкриту конкурентну ситуацію на виборах. Згідно з опитуванням Ipsos Doxa, лівоцентристська коаліція може подолати 42-відсотковий поріг, якщо подолає внутрішні розбіжності та домовиться про співпрацю з двома невеликими радикальними партіями. Опозиція вже заявила про намір оскаржити закон у суді. Термін повноважень Мелоні спливає у жовтні 2027 року, хоча вибори можуть перенести на квітень або травень.

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