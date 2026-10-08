Парламент Италии голосует за избирательную реформу — The Hindu

Нижняя палата парламента Италии 8 октября голосует за реформу избирательного законодательства, которую коалиция премьер-министра Джорджи Мелони считает необходимой для укрепления политической стабильности. Законопроект уже одобрил Сенат, и для принятия он должен получить поддержку Палаты депутатов.

Как сообщает The Hindu, проект предусматривает полностью пропорциональную систему. Альянс, который наберет более 42% голосов, автоматически получит парламентское большинство: дополнительные 70 мест в нижней палате и 35 — в Сенате.

Нынешняя избирательная модель Италии сочетает мажоритарную и пропорциональную системы. По оценке издания, ни правый, ни левый политический лагерь не ожидают получить самостоятельное парламентское большинство на следующих выборах.

Позиции коалиции и оппозиции

Министр по связям с парламентом Лука Чириани заявил AFP, что реформа должна обеспечить управляемость государством. По его словам, партии и коалиции также должны будут заранее определять правительственную программу и кандидата на должность премьер-министра.

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Оппозиционные силы пообещали голосовать против инициативы. Глава фракции Демократической партии в нижней палате Кьяра Брага заявила AFP, что предложение меняет демократические правила в интересах тех, кто находится у власти.

Тайное голосование и выборы

Партия Мелони «Братья Италии» и ее союзники имеют большинство в парламенте, однако голосование является тайным. Это означает, что отдельные депутаты коалиции могут не поддержать законопроект. Мелони предупреждала, что уйдет в отставку, если реформу не одобрят.

Политолог римского университета Luiss Джованни Орсина считает принятие закона чрезвычайно вероятным, но отмечает, что новая система создаст открытую конкурентную ситуацию на выборах. Согласно опросу Ipsos Doxa, левоцентристская коалиция может преодолеть 42-процентный порог, если преодолеет внутренние разногласия и договорится о сотрудничестве с двумя небольшими радикальными партиями. Оппозиция уже заявила о намерении оспорить закон в суде. Срок полномочий Мелони истекает в октябре 2027 года, хотя выборы могут перенести на апрель или май.

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