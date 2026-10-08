Президент Польши Кароль Навроцкий провел тренировку с легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо во время своего официального визита на Филиппины.

Пакьяо провел с польским президентом спарринг и впоследствии опубликовал видео тренировки. Он отметил, что для него было честью провести тренировку с Навроцким.

Навроцкий в молодости занимался боксом и в своё время был призером командного чемпионата Польши. Этот визит стал его первым официальным визитом в азиатское государство.

Пакьяо завершил профессиональную карьеру в 2021 году. Он остается единственным боксером в истории, завоевавшим титулы чемпиона мира в восьми весовых категориях. В то же время у спортсмена есть политическое прошлое — в 2016–2022 годах он был сенатором Филиппин.

Источник: Euronews

Президент Польши Кароль Навроцкий планирует посетить Аргентину после запланированной поездки в Саудовскую Аравию. Целью визита станет убеждение аргентинских властей поддержать стремление Польши к постоянному членству в группе G20.

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о единовременном налоге на сверхприбыль топливных компаний, который ранее блокировал. После этого польское правительство объявило о снижении ставки НДС на топливо с 23% до 8% и сокращении акциза.

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