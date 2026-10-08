Відео: Навроцький потренувався з боксером, який вихваляв Москву

0:00 / 0:00

Президент Польщі Кароль Навроцький провів тренування з легендарним філіппінським боксером Менні Пак'яо під час свого офіційного візиту на Філіппіни.

Пак'яо провів із польським президентом спаринг і згодом опублікував відео тренування. Він зазначив, що для нього було честю провести заняття з Навроцьким.

Навроцький у молодості займався боксом і свого часу був призером командного чемпіонату Польщі. Цей візит став його першим офіційним візитом до азійської держави.

Пак'яо завершив професійну кар'єру у 2021 році. Він залишається єдиним боксером в історії, який здобував титули чемпіона світу у восьми вагових категоріях. Водночас спортсмен має політичне минуле — у 2016–2022 роках був сенатором Філіппін.

Джерело: Euronews

Президент Польщі Кароль Навроцький планує відвідати Аргентину після запланованої поїздки до Саудівської Аравії. Метою візиту має стати переконання аргентинської влади підтримати прагнення Польщі до постійного членства в групі G20.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про одноразовий податок на надприбутки паливних компаній, який раніше блокував. Після цього польський уряд оголосив про зниження ставки ПДВ на пальне з 23% до 8% та скорочення акцизу.

Читай нас у