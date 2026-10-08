Wideo: Nawrocki trenował z bokserem, który wychwalał Moskwę

Prezydent Polski Karol Nawrocki odbył trening z legendarnym filipińskim bokserem Mannym Pacquiao podczas swojej oficjalnej wizyty na Filipinach.

Pacquiao przeprowadził z polskim prezydentem sparing, a następnie opublikował nagranie z treningu. Zaznaczył, że było dla niego zaszczytem przeprowadzić trening z Nawrockim.

Nawrocki w młodości trenował boks i swego czasu był medalistą drużynowych mistrzostw Polski. Wizyta na Filipinach była jego pierwszą oficjalną wizytą w państwie azjatyckim

Pacquiao zakończył zawodową karierę w 2021 roku. Pozostaje jedynym bokserem w historii, który zdobywał tytuły mistrza świata w ośmiu kategoriach wagowych. Jednocześnie sportowiec ma doświadczenie polityczne — w latach 2016–2022 był senatorem Filipin.

Źródło: Euronews

Prezydent Polski Karol Nawrocki planuje odwiedzić Argentynę po planowanej podróży do Arabii Saudyjskiej. Celem wizyty ma być przekonanie władz Argentyny do poparcia dążeń Polski do uzyskania stałego członkostwa w grupie G20.

Prezydent Polski Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą jednorazowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, którą wcześniej blokował. Następnie polski rząd ogłosił obniżenie stawki VAT na paliwo z 23% do 8% oraz obniżenie akcyzy.

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