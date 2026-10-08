Друзья Трампа приобрели CNN в рамках сделки на 81 млрд долларов

Компания Paramount, принадлежащая Skydance, 6 октября завершила поглощение Warner Bros. Discovery за 81 млрд долларов. В результате сделки под контролем одного владельца оказались два крупных американских телеканала — CNN и CBS.

Владельцы Skydance поддерживают тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал CNN и CBS. В то же время глава Skydance Дэвид Эллисон заявил, что CNN сохранит «полную» редакционную независимость.

Главный редактор CNN Марк Томпсон останется на своем посту, а Барри Вайс продолжит руководить CBS.

Ранее Трамп пытался лишить CNN, MS NOW и Politico доступа в Белый дом, обвиняя их в распространении ложной информации о его администрации. Впоследствии СМИ через суд добились временного восстановления доступа.

В США, в Лос-Анджелесе, компания Paramount Skydance 6 октября завершила сделку по приобретению Warner Bros Discovery стоимостью 110 млрд долларов США. В результате сделки была создана крупная развлекательная компания под названием Skydance, а её генеральный директор Дэвид Эллисон получил контроль над одной из крупнейших компаний индустрии развлечений в мире.

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