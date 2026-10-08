Друзі Трампа придбали CNN у межах угоди на $81 млрд

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Компанія Paramount, що належить Skydance, 6 жовтня завершила поглинання Warner Bros. Discovery за $81 млрд. У результаті угоди під контролем одного власника опинилися два великі американські телеканали — CNN і CBS.

Власники Skydance мають близькі стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який неодноразово критикував CNN та CBS. Водночас глава Skydance Девід Еллісон заявив, що CNN збереже «повну» редакційну незалежність.

Головний редактор CNN Марк Томпсон залишиться на посаді, а Барі Вайс продовжить керувати CBS.

Раніше Трамп намагався позбавити CNN, MS NOW та Politico доступу до Білого дому, звинувачуючи їх у поширенні неправдивої інформації про його адміністрацію. Згодом медіа через суд домоглися тимчасового відновлення доступу.

У США, в Лос-Анджелесі, компанія Paramount Skydance 6 жовтня завершила придбання Warner Bros Discovery вартістю 110 млрд доларів США. Унаслідок угоди створено велику розважальну компанію під назвою Skydance, а її генеральний директор Девід Еллісон отримав контроль над однією з найбільших компаній індустрії розваг у світі.

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