Британец вырастил тыкву весом почти 1,3 тонны и установил мировой рекорд

65-летний Иэн Пейтон из Хэмпшира в Великобритании вырастил тыкву весом 1295,8 кг и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Тыкву по имени «Багира» также взвесили и подтвердили представители Great Pumpkin Commonwealth. По словам судьи организации Джеральда Шорта, это самый большой и самый тяжёлый известный экземпляр за всю историю выращивания таких растений.

В этом году Пейтон выращивал тыкву самостоятельно. В течение двух месяцев он проводил на участке до шести часов ежедневно. Мужчина шутит, что из-за своего увлечения почти не виделся с женой.

Год назад Иэн вместе со своим братом-близнецом Стюартом уже устанавливал мировой рекорд с тыквой весом 1278,8 кг. Новый результат оказался почти на 17 кг больше.

Пейтон не планирует останавливаться и хочет вырастить тыкву весом более 1360 кг. После рекордной «Багиры» уже собрали более 2600 семян для будущего урожая.

Источник: Guinness World Records

Новый арт-объект в виде беспроводных наушников, который недавно установили в Ковеле, планируют зарегистрировать в Книге рекордов Украины как самую большую инсталляцию в мире.

Читай нас в