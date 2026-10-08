Словакия по договоренности с Путиным направила военных офицеров в Москву

Словакия направила двух военных офицеров в Москву после достижения премьер-министром Робертом Фицо договоренности с Гутиным о возобновлении военных контактов между странами. Ожидается, что в Братиславу также прибудет военный атташе РФ.

Должность военного атташе Словакии в Москве занял бригадный генерал Славомир Ставиарский, его заместителем стал полковник Иво Гахир. Их имена появились в официальном списке военно-дипломатического корпуса в течение последних недель.

Возобновление обмена военными атташе между двумя странами происходит впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последний раз российский военный атташе работал в Словакии четыре года назад, после чего его выслала правительственная команда тогдашнего премьера Эдуарда Гегера.

О намерении возобновить военные контакты с Москвой Фицо заявлял во время визита в РФ в мае 2026 года. Тогда он сообщил Путину, что Словакия хочет возобновить сотрудничество на уровне военных атташе.

В Братиславу, по информации депутата словацкого парламента Томаша Валашека, может приехать 46-летний Максим Вережан — кадровый офицер военно-морских сил РФ. Ранее он работал в посольстве РФ в Риме, а последние годы находился в Москве.

Официального подтверждения его назначения пока нет. Вережан пока не значится в списке военных дипломатов, аккредитованных в Словакии, однако, по словам Валашека, уже получил агреман — предварительное согласие страны пребывания на назначение дипломата.

Валашек выступил против возобновления такого формата сотрудничества. По его словам, словацкий военный атташе в Москве вряд ли получит доступ к важной информации, тогда как российский представитель в Братиславе может использовать дипломатический статус для проведения дезинформационных и влиятельных операций.

«РФ нас не пустит ни к чему, к чему не хочет нас пустить. С другой стороны, мы здесь потенциально получаем человека, который может проводить дезинформационные и влиятельные операции», — заявил депутат.

В словацком Министерстве иностранных дел возобновление военно-дипломатических контактов объясняли стремлением правительства строить «прагматичные отношения» с РФ. Среди аргументов также называли необходимость заботиться о военных захоронениях, которыми ранее занимались российские военные дипломаты.

Об этом пишет Аktuality.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский Союз провести экстренный саммит из-за стремительного роста цен на топливо. Он заявил, что ЕС, по его мнению, недостаточно реагирует на последствия нефтяного кризиса для стран-членов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последний момент отменил запланированный визит в Украину. Он должен был приехать на саммит «Карпатская инициатива», однако 18 сентября не прибыл на встречу лидеров в Ивано-Франковской области. По данным СМИ, причиной могла стать болезнь.

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