Parlament Włoch głosuje nad reformą wyborczą — The Hindu

Niższa izba włoskiego parlamentu 8 października głosuje nad reformą prawa wyborczego, którą koalicja premier Giorgii Meloni uważa za niezbędną do wzmocnienia stabilności politycznej. Projekt ustawy został już zatwierdzony przez Senat, a do jego przyjęcia konieczne jest poparcie Izby Deputowanych.

Jak informuje The Hindu, projekt przewiduje w pełni proporcjonalny system. Sojusz, który uzyska ponad 42% głosów, automatycznie otrzyma większość parlamentarną: dodatkowe 70 mandatów w niższej izbie i 35 w Senacie.

Obecny model wyborczy Włoch łączy system większościowy i proporcjonalny. Według publikacji ani prawy, ani lewy obóz polityczny nie oczekuje zdobycia samodzielnej większości parlamentarnej w następnych wyborach.

Stanowiska koalicji i opozycji

Minister ds. kontaktów z parlamentem Luca Ciriani powiedział AFP, że reforma ma zapewnić zdolność państwa do rządzenia. Według niego partie i koalicje będą również musiały z wyprzedzeniem określić program rządowy oraz kandydata na stanowisko premiera.

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Siły opozycyjne zapowiedziały głosowanie przeciwko inicjatywie. Przewodnicząca frakcji Partii Demokratycznej w niższej izbie Chiara Braga powiedziała AFP, że propozycja zmienia demokratyczne zasady w interesie osób sprawujących władzę.

Tajne głosowanie i wybory

Partia Meloni Bracia Włosi oraz jej sojusznicy mają większość w parlamencie, jednak głosowanie jest tajne. Oznacza to, że poszczególni deputowani koalicji mogą nie poprzeć projektu ustawy. Meloni ostrzegała, że poda się do dymisji, jeśli reforma nie zostanie zatwierdzona.

Politolog z rzymskiego Uniwersytetu Luiss Giovanni Orsina uważa przyjęcie ustawy za niezwykle prawdopodobne, ale zaznacza, że nowy system stworzy otwartą sytuację konkurencyjną w wyborach. Według sondażu Ipsos Doxa koalicja centrolewicowa może przekroczyć próg 42%, jeśli przezwycięży wewnętrzne różnice i uzgodni współpracę z dwiema małymi radykalnymi partiami. Opozycja już zapowiedziała zamiar zaskarżenia ustawy do sądu. Kadencja Meloni wygasa w październiku 2027 roku, choć wybory mogą zostać przeniesione na kwiecień lub maj.

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