W Berlinie Wielka Brytania i Niemcy mają stworzyć wspólne ramy bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać cyberatakom, sabotażowi i innym zagrożeniom hybrydowym ze strony wrogich podmiotów zagranicznych, w tym Rosji, państwa-agresora. Informuje o tym The Independent.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham ma przybyć do Berlina na pierwsze osobiste spotkanie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Zgodnie z planem kraje będą wymieniać się danymi wywiadowczymi i koordynować działania w celu monitorowania, odstraszania i udaremniania potencjalnych zagrożeń. Planują również wzmacniać odporność infrastruktury krytycznej.

Traktat Kensingtonski i wsparcie dla Ukrainy

Podczas wizyty zaplanowano również formalną ratyfikację Traktatu Kensingtonskiego, podpisanego w lipcu ubiegłego roku. Dokument przewiduje znaczne pogłębienie brytyjsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie nauki, technologii, obronności, bezpieczeństwa i wzrostu gospodarczego.

Burnham i Merz mają również omówić wsparcie dla Ukrainy, reakcję na niestabilność na Bliskim Wschodzie oraz konsekwencje zakłóceń na kluczowych światowych szlakach handlowych, w tym w Cieśninie Ormuz. Osobno zaplanowano brytyjsko-niemieckie forum rozwoju regionalnego z udziałem przedstawicieli biznesu z obu krajów, poświęcone inwestycjom i pogłębianiu więzi przemysłowych.

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Śledztwo w Niemczech i incydent w Lipsku

Wizyta odbędzie się w czasie śledztwa w Niemczech dotyczącego Augusta Hanninga, byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec. Federalna prokuratura oświadczyła, że 80-letni Hanning jest poważnie podejrzewany o szpiegostwo na szkodę państwa, wyjawianie tajemnic państwowych, usiłowanie zdrady stanu i szpiegostwo. Według prokuratury wykorzystywał tajne dane do przygotowania analizy dla pracownika jednego zagranicznego wywiadu oraz przekazywał informacje przedstawicielowi innego.

Zatrzymano również byłego pomocnika Hanninga, zidentyfikowanego w materiale jako Manfred D. Postawiono mu zarzuty pomocnictwa w usiłowaniu zdrady stanu oraz szpiegostwa na szkodę państwa.

W ubiegłym miesiącu brytyjski rząd wezwał wysokiego rangą rosyjskiego dyplomatę w proteście przeciwko temu, co nazwał atakiem na lotnisku w Lipsku. W sierpniu w pobliżu ukraińskich samolotów transportowych znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi, który nie zdetonował i został unieszkodliwiony. Śledczy podejrzewają, że inny dron zderzył się w pobliżu z samolotem transportowym, a trzeci rzekomo znaleziono koło lotniska dziesięć dni później. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt oświadczył, że incydent odpowiada utrwalonemu schematowi rosyjskich operacji hybrydowych w Europie. Moskwa zaprzeczyła udziałowi.

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