Велика Британія та Німеччина планують створити безпекову рамку — The Independent

У Берліні Велика Британія та Німеччина мають створити спільну безпекову рамку для протидії кібератакам, саботажу та іншим гібридним загрозам з боку ворожих іноземних суб’єктів, зокрема Росії — держави-агресора. Про це повідомляє The Independent.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем має прибути до Берліна на першу особисту зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За планом, країни обмінюватимуться розвідданими та координуватимуть дії для моніторингу, стримування і зриву потенційних загроз. Також вони планують посилювати стійкість критично важливої інфраструктури.

Кенсінгтонський договір і підтримка України

Під час візиту також запланована формальна ратифікація Кенсінгтонського договору, підписаного в липні минулого року. Документ передбачає істотне поглиблення британсько-німецької співпраці у науці, технологіях, обороні, безпеці та економічному зростанні.

Бернем і Мерц також мають обговорити підтримку України, реакцію на нестабільність на Близькому Сході та наслідки порушень на ключових світових торговельних маршрутах, зокрема в Ормузькій протоці. Окремо запланований британсько-німецький форум регіонального зростання за участю представників бізнесу двох країн, присвячений інвестиціям і поглибленню промислових зв’язків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування у Німеччині та інцидент у Лейпцигу

Візит відбудеться на тлі розслідування у Німеччині щодо колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини Августа Ганнінга. Федеральна прокуратура заявила, що 80-річного Ганнінга сильно підозрюють у шпигунстві на шкоду державі, вивідуванні державних таємниць, замаху на державну зраду та шпигунстві. За версією прокуратури, він використовував секретні дані для підготовки аналізу для співробітника однієї іноземної розвідки та передавав інформацію представникові іншої.

Також затримали колишнього помічника Ганнінга, якого в матеріалі ідентифіковано як Манфреда Д. Йому висунули обвинувачення у пособництві в замаху на державну зраду та шпигунстві на шкоду державі.

Минулого місяця британський уряд викликав високопоставленого російського дипломата на знак протесту проти того, що він назвав нападом в аеропорту Лейпцига. У серпні поблизу українських вантажних літаків там виявили безпілотник із вибухівкою, який не здетонував і був знешкоджений. Слідчі підозрюють, що інший дрон зіткнувся з вантажним літаком неподалік, а третій нібито знайшли біля аеропорту через десять днів. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що інцидент відповідає усталеній моделі російських гібридних операцій у Європі. Москва заперечила причетність.

Читай нас у