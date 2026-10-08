英国和德国计划建立安全框架——《独立报》

英国和德国将在柏林建立联合安全框架，以应对来自敌对外国行为体的网络攻击、破坏活动及其他混合威胁，其中包括俄罗斯这一侵略国。《独立报》报道。

英国首相安迪·伯纳姆将抵达柏林，与德国总理弗里德里希·默茨举行首次面对面会晤。根据计划，两国将交换情报，并协调行动以监测、威慑和挫败潜在威胁。双方还计划加强关键基础设施的韧性。

《肯辛顿条约》与对乌克兰的支持

此次访问还计划正式批准去年7月签署的《肯辛顿条约》。该文件规定，将大幅深化英德两国在科学、技术、国防、安全和经济增长领域的合作。

伯纳姆和默茨还将讨论对乌克兰的支持、应对中东不稳定局势，以及包括霍尔木兹海峡在内的全球关键贸易航线受扰所带来的后果。此外，还计划举行英德区域增长论坛，两国商界代表将参加，论坛将聚焦投资和深化产业联系。

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德国的调查与莱比锡事件

此次访问正值德国对德国联邦情报局前局长奥古斯特·汉宁展开调查之际。联邦检察院表示，80岁的汉宁被强烈怀疑犯有损害国家利益的间谍罪、刺探国家机密、企图叛国和间谍罪。检方称，他利用机密数据为一名外国情报机构工作人员准备分析报告，并向另一名情报机构代表传递信息。

汉宁的一名前助手也被拘留，报道中将其身份标注为曼弗雷德·D。其被控协助企图叛国及损害国家利益的间谍罪。

上个月，英国政府召见了一名俄罗斯高级外交官，就其所称的莱比锡机场袭击事件提出抗议。8月，机场附近的乌克兰货机旁发现了一架载有爆炸物的无人机，该无人机未爆炸并被拆除。调查人员怀疑，另一架无人机在附近与一架货机相撞，而第三架无人机据称在十天后于机场附近被发现。德国联邦内政部长亚历山大·多布林特表示，该事件符合俄罗斯在欧洲实施混合行动的一贯模式。莫斯科否认参与其中。

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