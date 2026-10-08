В Берлине Великобритания и Германия должны создать совместные рамки безопасности для противодействия кибератакам, саботажу и другим гибридным угрозам со стороны враждебных иностранных субъектов, в частности России — государства-агрессора. Об этом сообщает The Independent.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем должен прибыть в Берлин для первой личной встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Согласно плану, страны будут обмениваться разведданными и координировать действия для мониторинга, сдерживания и срыва потенциальных угроз. Они также планируют укреплять устойчивость критически важной инфраструктуры.

Кенсингтонский договор и поддержка Украины

В ходе визита также запланирована формальная ратификация Кенсингтонского договора, подписанного в июле прошлого года. Документ предусматривает существенное углубление британско-германского сотрудничества в науке, технологиях, обороне, безопасности и экономическом росте.

Бернем и Мерц также должны обсудить поддержку Украины, реакцию на нестабильность на Ближнем Востоке и последствия нарушений на ключевых мировых торговых маршрутах, в частности в Ормузском проливе. Отдельно запланирован британско-германский форум регионального роста с участием представителей бизнеса двух стран, посвящённый инвестициям и углублению промышленных связей.

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Расследование в Германии и инцидент в Лейпциге

Визит состоится на фоне расследования в Германии в отношении бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга. Федеральная прокуратура заявила, что 80-летний Ханнинг серьёзно подозревается в шпионаже во вред государству, выведывании государственных тайн, покушении на государственную измену и шпионаже. По версии прокуратуры, он использовал секретные данные для подготовки анализа для сотрудника одной иностранной разведки и передавал информацию представителю другой.

Также был задержан бывший помощник Ханнинга, идентифицированный в материале как Манфред Д. Ему предъявили обвинения в пособничестве в покушении на государственную измену и шпионаже во вред государству.

В прошлом месяце британское правительство вызвало высокопоставленного российского дипломата в знак протеста против того, что оно назвало нападением в аэропорту Лейпцига. В августе возле украинских грузовых самолётов там обнаружили беспилотник со взрывчаткой, который не сдетонировал и был обезврежен. Следователи подозревают, что другой дрон столкнулся неподалёку с грузовым самолётом, а третий якобы нашли возле аэропорта через десять дней. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что инцидент соответствует устоявшейся модели российских гибридных операций в Европе. Москва отрицала причастность.

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