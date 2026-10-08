W Wielkiej Brytanii 24-letni żołnierz Królewskiej Marynarki Wojennej Teddy Young został oskarżony na mocy brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Wśród zarzucanych mu czynów jest pozyskiwanie informacji na rzecz obcego państwa.

Zatrzymanie w Bedfordshire

Young został zatrzymany 6 października w swoim miejscu zamieszkania w hrabstwie Bedfordshire po dochodzeniu prowadzonym przez londyńską policję antyterrorystyczną. Według The Guardian, domniemane czyny, których dotyczą zarzuty, mogły zostać popełnione w okresie od 26 listopada 2024 roku do 21 maja 2025 roku.

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Oświadczenie policji antyterrorystycznej

Szefowa londyńskiej policji antyterrorystycznej Helen Flanagan nazwała zarzuty wobec czynnego żołnierza bardzo poważnymi. Jak powiedziała, w trakcie dochodzenia śledczy ściśle współpracowali z odpowiednimi jednostkami operacyjnymi Ministerstwa Obrony, aby można było podjąć właściwe działania w celu ograniczenia możliwych zagrożeń związanych ze sprawą.

Zatrzymanie Younga i postawione mu zarzuty nie są związane z niedawnym dochodzeniem w sprawie incydentu w bazie lotniczej RAF Fairford.

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