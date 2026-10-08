В Великобритании 24-летнему военнослужащему Королевского флота Тедди Янгу предъявили обвинения по британскому Закону о национальной безопасности. Среди вменяемых ему правонарушений — получение информации в интересах иностранного государства.

Задержание в Бедфордшире

Янга задержали 6 октября по месту жительства в графстве Бедфордшир после расследования, которое проводила лондонская контртеррористическая полиция. По данным The Guardian, предполагаемые правонарушения, которых касаются обвинения, могли быть совершены в период с 26 ноября 2024 года по 21 мая 2025 года.

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Заявление контртеррористической полиции

Глава лондонской контртеррористической полиции Хелен Фланаган назвала обвинения против действующего военнослужащего очень серьёзными. По её словам, в ходе расследования следователи тесно сотрудничали с соответствующими оперативными подразделениями Министерства обороны, чтобы можно было принять надлежащие меры для снижения возможных рисков, связанных с делом.

Задержание Янга и предъявленные ему обвинения не связаны с недавним расследованием инцидента на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд.

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