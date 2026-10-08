Чрезвычайная комиссия Сейма Польши поддержала депутатский законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий частичную декриминализацию прерывания беременности с согласия женщины и помощи в самостоятельном прерывании беременности. За положительное заключение по документу проголосовали 16 депутатов, пятеро были против, воздержавшихся не было.

Голосование в комиссии

Как сообщает RMF24, перед голосованием представители партии «Право и справедливость» предложили перенести заседание комиссии, однако это предложение не получило большинства голосов.

Первым комиссия рассмотрела совместный проект депутатов Левых и Гражданской коалиции, внесенный в июле 2024 года. Он касается частичной декриминализации прерывания беременности с согласия женщины с нарушением положений закона о планировании семьи, охране человеческого плода и условиях допустимости прерывания беременности, а также помощи в самостоятельном прерывании беременности.

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Что предусматривает проект

Документ предлагает отменить параграф 1 статьи 152 Уголовного кодекса, который предусматривает до трех лет лишения свободы за прерывание беременности с согласия женщины с нарушением установленных законом правил. Также предлагается отменить параграф 2 этой статьи, устанавливающий такое же наказание за оказание беременной женщине помощи в прерывании беременности или склонение ее к этому.

В тот же день комиссия также рассматривала другой законопроект, который «Третий путь» направил на парламентское рассмотрение в феврале 2024 года. Он предусматривает восстановление возможности прерывания беременности в случае тяжелого порока плода. Именно это основание Конституционный трибунал Польши признал неконституционным в 2020 году.

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