波兰众议院委员会支持部分非刑事化堕胎 — RMF24

波兰众议院特别委员会支持一项修改《刑法典》的议员法案。该法案规定，部分非刑事化在女性同意下终止妊娠以及协助自行终止妊娠的行为。16名议员投票赞成对该文件作出积极意见，5人反对，无人弃权。

委员会投票

据RMF24报道，投票前，法律与公正党代表提议推迟委员会会议，但该提议未获得多数票支持。

委员会首先审议了左翼党和公民联盟议员于2024年7月提交的联合法案。该法案涉及部分非刑事化在女性同意下、违反有关计划生育、保护人类胎儿及终止妊娠许可条件法律规定的终止妊娠行为，以及协助自行终止妊娠的行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法案规定的内容

该文件提议废除《刑法典》第152条第1款。该款规定，未经法律规定的规则而在女性同意下终止妊娠，可处最高三年监禁。文件还提议废除该条第2款，该款对协助孕妇终止妊娠或引诱其这样做的行为规定同样的处罚。

同一天，委员会还审议了另一项法案，该法案由第三条道路于2024年2月提交议会审议。该法案规定恢复在胎儿存在严重缺陷的情况下终止妊娠的可能性。波兰宪法法庭正是在2020年认定这一理由违宪。

关注我们在