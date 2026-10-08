Komisja Sejmu poparła częściową dekryminalizację aborcji — RMF24

Nadzwyczajna komisja Sejmu poparła poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje częściową dekryminalizację przerwania ciąży za zgodą kobiety oraz pomocy w samodzielnym przerwaniu ciąży. Za pozytywną opinią o dokumencie zagłosowało 16 posłów, pięciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Głosowanie w komisji

Jak informuje RMF24, przed głosowaniem przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali przełożenie posiedzenia komisji, jednak propozycja ta nie uzyskała większości głosów.

Jako pierwszy komisja rozpatrzyła wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, złożony w lipcu 2024 roku. Dotyczy on częściowej dekryminalizacji przerwania ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, a także pomocy w samodzielnym przerwaniu ciąży.

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Co przewiduje projekt

Dokument proponuje uchylenie paragrafu 1 artykułu 152 Kodeksu karnego, który przewiduje do trzech lat pozbawienia wolności za przerwanie ciąży za zgodą kobiety z naruszeniem zasad określonych w ustawie. Proponuje się także uchylenie paragrafu 2 tego artykułu, który przewiduje taką samą karę za udzielenie ciężarnej kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży lub nakłanianie jej do tego.

Tego samego dnia komisja rozpatrywała również inny projekt ustawy, który Trzecia Droga skierowała do prac parlamentarnych w lutym 2024 roku. Przewiduje on przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Właśnie tę przesłankę polski Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną w 2020 roku.

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