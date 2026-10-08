США и Россия обсуждают возобновление работы «Северных потоков» — Reuters

Команды президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина активно обсуждают возможность привлечения американского инвестора к финансированию газопроводов «Северный поток».

Как удалось узнать журналистам, к переговорам привлечены высокопоставленные представители России и США, в частности Кирилл Дмитриев и Джаред Кушнер.

Инсайдеры утверждают, что именно зять Трампа считает ведение бизнеса с Москвой важной частью восстановления мира.

Более того, в Белом доме рассчитывают, что такая сделка даст возможность американским инвесторам получать прибыль от поставок энергоресурсов в Европу после завершения войны.

«Любые соглашения должны быть согласованы Россией с DFC (Корпорацией финансирования международного развития США) и Министерством финансов и должны приносить пользу американским налогоплательщикам и компаниям», — сообщил один из анонимных источников.

Также сообщается, что в сентябре специальный посланник Путина провел встречу с представителями Министерства энергетики и Министерства финансов США. В центре внимания были потенциальные энергетические инициативы России и США.

«Остается неясным, насколько Вашингтон заинтересован в возобновлении поставок российского газа в Германию, крупнейшего потребителя энергии в Европе», — отмечают журналисты.

Один из американских чиновников высказал прогноз, что в настоящее время подписание такого соглашения маловероятно из-за большого количества препятствий.

С заявлением по этому поводу выступила представительница Министерства экономики и энергетики Германии. Она напомнила СМИ, что «Северный поток» и российский газ находятся под санкциями в Европе, а Германия нашла альтернативы.

Инсайдеры рассказали, что команды Трампа и Путина также обсуждали продажу активов российской энергетической компании «Лукойл». Американские власти рассчитывают получить значительную прибыль в случае успешной реализации этого замысла.

Об этом сообщает Reuters.

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