Естественное явление Эль-Ниньо усилится до конца года и будет влиять на погоду до февраля

Кипрское издание Cyprus Mail сообщило, что Всемирная метеорологическая организация прогнозирует усиление Эль-Ниньо в этом году. По оценке ВМО, явление достигнет пика в декабре и с почти 100-процентной вероятностью сохранится до февраля 2027 года.

Рекордная температура Тихого океана

ВМО ожидает, что в октябре—декабре температура поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана, ключевом регионе для Эль-Ниньо, будет рекордно на 3,7°C выше нормы.

Этот прогноз значительно превышает предыдущий рекорд аномалии температуры поверхности моря — 2,6°C, зафиксированный в период с ноября 2015 года по январь 2016 года. Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло заявила, что Эль-Ниньо потенциально может стать одним из самых сильных по меньшей мере с 1950 года.

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Влияние на погоду в мире

Эль-Ниньо является теплой фазой природного цикла Эль-Ниньо — Южное колебание, который влияет на погодные условия в разных частях мира. Явление обычно способствует повышению глобальной температуры и нарушает режимы осадков в крупных регионах, вызывая засуху в одних местах и сильные дожди в других.

Эль-Ниньо обычно возникает раз в два—семь лет. По данным Службы изменения климата Copernicus, средняя глобальная температура в августе составила 16,96°C, сравнявшись с июлем 2023 года как самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Исследователи Climate Impact Lab Чикагского университета в прошлом месяце прогнозировали, что нынешний «супер-Эль-Ниньо» может привести к 451 тысяче избыточных смертей в мире в период с июня по февраль 2027 года.

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