塞浦路斯媒体Cyprus Mail报道称，世界气象组织预测厄尔尼诺现象将在今年增强。WMO评估认为，该现象将在12月达到峰值，并将以近100%的概率持续至2027年2月。

太平洋海温创纪录

WMO预计，10月至12月期间，作为厄尔尼诺关键区域的热带太平洋中部和东部海表温度将比常年高出创纪录的3.7°C。

这一预测大幅超过此前2.6°C的海表温度异常纪录，该纪录出现在2015年11月至2016年1月期间。WMO秘书长塞莱斯特·绍洛表示，厄尔尼诺现象可能成为至少自1950年以来最强的现象之一。

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对全球天气的影响

厄尔尼诺是自然的厄尔尼诺－南方涛动循环的暖相，该循环影响世界不同地区的天气状况。这一现象通常会推高全球气温，并扰乱大范围地区的降水模式，导致一些地方干旱、另一些地方出现强降雨。

厄尔尼诺通常每两至七年发生一次。根据哥白尼气候变化服务的数据，8月全球平均气温为16.96°C，与2023年7月并列为有记录以来最热的月份。

芝加哥大学气候影响实验室的研究人员上个月预测，今年的“超级厄尔尼诺”可能在6月至2027年2月期间导致全球多达45.1万人超额死亡。

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