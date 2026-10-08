Cypryjska publikacja Cyprus Mail poinformowała, że Światowa Organizacja Meteorologiczna prognozuje nasilenie El Niño w tym roku. Według WMO zjawisko osiągnie szczyt w grudniu i z prawdopodobieństwem niemal 100% utrzyma się do lutego 2027 roku.

Rekordowa temperatura Oceanu Spokojnego

WMO oczekuje, że od października do grudnia temperatura powierzchni morza w centralnej i wschodniej części tropikalnego Pacyfiku, kluczowym regionie dla El Niño, będzie rekordowo o 3,7°C wyższa od normy.

Prognoza ta znacznie przewyższa poprzedni rekord anomalii temperatury powierzchni morza wynoszący 2,6°C, odnotowany w okresie od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku. Sekretarz generalna WMO Celeste Saulo oświadczyła, że El Niño może potencjalnie stać się jednym z najsilniejszych co najmniej od 1950 roku.

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Wpływ na pogodę na świecie

El Niño jest ciepłą fazą naturalnego cyklu El Niño–Oscylacja Południowa, który wpływa na warunki pogodowe w różnych częściach świata. Zjawisko zwykle przyczynia się do wzrostu globalnej temperatury i zakłóca rozkład opadów w rozległych regionach, powodując suszę w jednych miejscach i intensywne opady w innych.

El Niño zwykle występuje raz na dwa do siedmiu lat. Według Służby ds. Zmian Klimatu Copernicus średnia globalna temperatura w sierpniu wyniosła 16,96°C, zrównując się z lipcem 2023 roku jako najgorętszym miesiącem w historii obserwacji.

Badacze z Climate Impact Lab Uniwersytetu Chicagowskiego w ubiegłym miesiącu prognozowali, że tegoroczne „super El Niño” może doprowadzić do 451 tys. nadmiarowych zgonów na świecie w okresie od czerwca do lutego 2027 roku.

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