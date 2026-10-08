Полиция Польши объявила тендер на закупку до 70 миллионов патронов натовского калибра 5,56 мм для штурмовых винтовок. Это крупнейший заказ боеприпасов в истории польской полиции, сообщает RMF24.

Максимальный объём заказа

Главное управление полиции Польши пояснило, что показатель в 70 миллионов патронов определён как максимальный объём закупки. Поставки планируют растянуть на несколько десятков месяцев. Одной из задач тендера является пополнение запасов на складах.

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В полиции также отметили, что значительное количество различных типов боеприпасов расходуется во время стрелковой подготовки. Больше всего патронов используют вновь принятые сотрудники. В последнее время на службу приняли около 20 тысяч полицейских.

Предыдущие закупки

Обычно вся польская полицейская служба расходует до 20 миллионов патронов в год. Предыдущая крупная закупка была проведена в прошлом году: тогда заказали 50 миллионов патронов Parabellum калибра 9 мм. Стоимость того заказа составила почти 70 миллионов злотых.

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