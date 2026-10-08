Индия пережила самый сухой муссон за 11 лет: с июня по сентябрь в стране выпало 759,4 мм осадков при долгосрочной норме 868,6 мм. Дефицит осадков в 12,6% сказался на урожаях, запасах воды в водохранилищах и производстве электроэнергии, сообщает Deutsche Welle.

Муссон стал четвертым по засушливости в Индии в XXI веке. Климатолог и бывший секретарь Министерства наук о Земле Мадхаван Наир Радживан назвал сильное явление Эль-Ниньо главным фактором слабых осадков. По его словам, в условиях потепления климата возможны более длительные засушливые периоды и большая изменчивость осадков.

Меньше воды и электроэнергии

Совокупный объем воды в 178 водохранилищах, за которыми следит Центральная водная комиссия Индии, составил 132,7 млрд кубометров. Это ниже среднего показателя за последние 10 лет — 151,1 млрд кубометров.

По данным Grid India, в сентябре производство гидроэлектроэнергии сократилось почти на 16% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Дефицит электроэнергии достиг 560 млн киловатт-часов — это самый высокий месячный показатель более чем за три года. После захода солнца, когда снижается генерация солнечной энергии, у сети остается меньше возможностей компенсировать нехватку.

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Дополнительную нагрузку взяли на себя угольные электростанции, однако около 40% таких станций имели критически низкие запасы топлива — менее четверти необходимого объема, свидетельствуют данные Центрального управления электроэнергетики. Правительство поручило части частных промышленных электростанций работать на полную мощность и передавать избытки электроэнергии в сеть.

Потери фермеров и рост цен

Слабый муссон уже ударил по сельхозпроизводителям. Фермер Рамеш Редди из округа Колар в штате Карнатака вложил 320 тыс. рупий в выращивание томатов на 3,5 акра, из которых 250 тыс. рупий занял под 24% годовых, заложив свадебные украшения жены. После высыхания оросительного колодца его растения за три недели засохли, и он не смог собрать урожай.

Экономист Химаншу из Университета Джавахарлала Неру назвал ситуацию двойным ударом для сельских домохозяйств: падение аграрных доходов происходит одновременно с ростом цен на продовольствие. Согласно анализу ISignal на основе статистики Министерства по делам потребителей, в сентябре лук стоил на 93% дороже, чем годом ранее, сахар — на 28% дороже, а рис — примерно на 8%.

Следующим испытанием станет зимняя посевная кампания: фермеры готовятся сеять пшеницу, горчицу и нут, а результат будет зависеть от запасов влаги в почве после слабого муссона.

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