印度经历11年来最干旱的季风期——德国之声

印度经历了11年来最干旱的季风期：6月至9月，该国降雨量为759.4毫米，而长期平均水平为868.6毫米。12.6%的降雨缺口影响了收成、水库蓄水量和发电量，德国之声报道。

这是21世纪以来印度第四干旱的季风期。气候学家、前地球科学部秘书马达万·奈尔·拉吉万将强烈的厄尔尼诺现象称为降雨偏少的主要因素。他表示，在气候变暖的条件下，可能出现更长的干旱期和更大的降雨变率。

水和电力减少

印度中央水资源委员会监测的178座水库中，水的总储量为1327亿立方米。这低于过去10年1511亿立方米的平均水平。

根据Grid India的数据，9月水力发电量较去年同期下降近16%。电力缺口达到5.6亿千瓦时，是三年多来最高的月度水平。日落后，随着太阳能发电量下降，电网补偿缺口的能力更为有限。

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燃煤电站承担了额外负荷，但中央电力局的数据显示，约40%的此类电站燃料库存处于极低水平——不足所需数量的四分之一。政府指示部分私营工业电站满负荷运行，并将多余电力输送至电网。

农民损失与价格上涨

疲弱的季风已经冲击农业生产者。卡纳塔克邦科拉尔县农民拉梅什·雷迪在3.5英亩土地上种植番茄，投入32万卢比，其中25万卢比以24%的年利率借入，并抵押了妻子的婚礼首饰。灌溉井干涸后，他的作物在三周内枯死，未能收获。

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学经济学家希曼舒称，这一局面对农村家庭构成双重打击：农业收入下降与食品价格上涨同时发生。根据ISignal基于消费者事务部统计数据的分析，9月洋葱价格较一年前上涨93%，糖价上涨28%，大米价格上涨约8%。

下一项考验将是冬季播种季：农民正准备播种小麦、芥末和鹰嘴豆，结果将取决于疲弱季风过后土壤中的水分储备。

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