Індія пережила найсухіший мусон за 11 років — Deutsche Welle

Індія пережила найсухіший мусон за 11 років: із червня до вересня в країні випало 759,4 мм опадів за довгострокової норми 868,6 мм. Дефіцит опадів у 12,6% позначився на врожаях, запасах води у водосховищах та виробництві електроенергії, повідомляє Deutsche Welle.

Мусон став четвертим за посушливістю в Індії у XXI столітті. Кліматолог і колишній секретар Міністерства наук про Землю Мадхаван Наїр Радживан назвав головним чинником слабких опадів сильне явище Ель-Ніньйо. За його словами, в умовах потепління клімату можливі триваліші посушливі періоди та більша мінливість опадів.

Менше води та електроенергії

Сукупний обсяг води у 178 водосховищах, за якими стежить Центральна водна комісія Індії, становив 132,7 млрд кубометрів. Це нижче за середній показник останніх 10 років — 151,1 млрд кубометрів.

За даними Grid India, у вересні виробництво гідроелектроенергії скоротилося майже на 16% порівняно з тим самим місяцем роком раніше. Дефіцит електроенергії сягнув 560 млн кіловат-годин — це найбільший місячний показник більш як за три роки. Після заходу сонця, коли знижується генерація сонячної енергетики, мережа має менше можливостей компенсувати нестачу.

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Додаткове навантаження взяли на себе вугільні електростанції, однак близько 40% таких станцій мали критично низькі запаси палива — менш як чверть необхідного обсягу, свідчать дані Центрального управління електроенергетики. Уряд доручив частині приватних промислових електростанцій працювати на повну потужність і передавати надлишки електрики до мережі.

Втрати фермерів і зростання цін

Слабкий мусон уже вдарив по сільгоспвиробниках. Фермер Рамеш Редді з округу Колар у штаті Карнатака вклав 320 тис. рупій у вирощування томатів на 3,5 акра, з яких 250 тис. рупій позичив під 24% річних, заклавши весільні прикраси дружини. Після висихання зрошувальної криниці його рослини за три тижні засохли, і він не зміг зібрати врожай.

Економіст Гіманшу з Університету Джавахарлала Неру назвав ситуацію подвійним ударом для сільських домогосподарств: падіння аграрних доходів відбувається одночасно зі зростанням цін на продовольство. За даними аналізу ISignal на основі статистики Міністерства у справах споживачів, у вересні цибуля коштувала на 93% дорожче, ніж роком раніше, цукор — на 28% дорожче, а рис — приблизно на 8%.

Наступним випробуванням стане зимова посівна кампанія: фермери готуються висівати пшеницю, гірчицю та нут, а результат залежатиме від запасів вологи в ґрунті після слабкого мусону.

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