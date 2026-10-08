Indie doświadczyły najsuchszego monsunu od 11 lat: od czerwca do września w kraju spadło 759,4 mm opadów, przy długoterminowej normie wynoszącej 868,6 mm. Deficyt opadów na poziomie 12,6% wpłynął na zbiory, zapasy wody w zbiornikach oraz produkcję energii elektrycznej, informuje Deutsche Welle.

Monsun był czwartym najsuchszym w Indiach w XXI wieku. Klimatolog i były sekretarz Ministerstwa Nauk o Ziemi Madhavan Nair Rajeevan wskazał silne zjawisko El Niño jako główny czynnik słabych opadów. Jego zdaniem w warunkach ocieplającego się klimatu możliwe są dłuższe okresy suszy i większa zmienność opadów.

Mniej wody i energii elektrycznej

Łączna ilość wody w 178 zbiornikach monitorowanych przez Centralną Komisję Wodną Indii wyniosła 132,7 mld metrów sześciennych. To mniej niż średnia z ostatnich 10 lat, wynosząca 151,1 mld metrów sześciennych.

Według Grid India produkcja energii hydroelektrycznej we wrześniu spadła o prawie 16% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Niedobór energii elektrycznej osiągnął 560 mln kilowatogodzin — to najwyższy miesięczny poziom od ponad trzech lat. Po zachodzie słońca, gdy produkcja energii słonecznej spada, sieć ma mniej możliwości zrekompensowania niedoboru.

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Dodatkowe obciążenie przejęły elektrownie węglowe, jednak około 40% takich elektrowni miało krytycznie niskie zapasy paliwa — mniej niż jedną czwartą wymaganej ilości, wynika z danych Centralnego Urzędu Energii Elektrycznej. Rząd polecił części prywatnych przemysłowych elektrowni pracować z pełną mocą i przekazywać nadwyżki energii elektrycznej do sieci.

Straty rolników i wzrost cen

Słaby monsun już uderzył w producentów rolnych. Rolnik Ramesh Reddy z dystryktu Kolar w stanie Karnataka zainwestował 320 tys. rupii w uprawę pomidorów na 3,5 akra, z czego 250 tys. rupii pożyczył na 24% rocznie, zastawiając ślubną biżuterię swojej żony. Po wyschnięciu studni nawadniającej jego rośliny uschły w ciągu trzech tygodni i nie zdołał zebrać plonów.

Ekonomista Himanshu z Uniwersytetu Jawaharlala Nehru określił sytuację jako podwójny cios dla wiejskich gospodarstw domowych: spadek dochodów z rolnictwa następuje równocześnie ze wzrostem cen żywności. Według analizy ISignal opartej na statystykach Ministerstwa Spraw Konsumenckich, we wrześniu cebula kosztowała o 93% więcej niż rok wcześniej, cukier był droższy o 28%, a ryż o około 8%.

Kolejnym wyzwaniem będzie zimowa kampania siewna: rolnicy przygotowują się do siewu pszenicy, gorczycy i ciecierzycy, a wynik będzie zależał od zapasów wilgoci w glebie po słabym monsunie.

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