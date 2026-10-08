Polska policja ogłosiła przetarg na zakup do 70 milionów nabojów amunicji natowskiego kalibru 5,56 mm do karabinów szturmowych. Jest to największe zamówienie na amunicję w historii polskiej policji, informuje RMF24.

Maksymalna wielkość zamówienia

Komenda Główna Policji wyjaśniła, że liczba 70 milionów nabojów została określona jako maksymalna wielkość zakupu. Dostawy planowane są na kilkadziesiąt miesięcy. Jednym z celów przetargu jest uzupełnienie zapasów w magazynach.

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Policja zaznaczyła również, że podczas szkolenia strzeleckiego zużywane są znaczne ilości różnych rodzajów amunicji. Najwięcej nabojów wykorzystują nowo przyjęci funkcjonariusze. Ostatnio do służby przyjęto około 20 tysięcy policjantów.

Poprzednie zakupy

Zazwyczaj cała polska służba policyjna zużywa do 20 milionów nabojów rocznie. Poprzedni duży zakup przeprowadzono w ubiegłym roku: zamówiono wówczas 50 milionów nabojów Parabellum kalibru 9 mm. Wartość tego zamówienia wyniosła prawie 70 milionów złotych.

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