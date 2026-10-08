Wielka Brytania pozostawi otwartą swoją misję dyplomatyczną we Wschodniej Jerozolimie w Izraelu, mimo nakazu władz izraelskich dotyczącego zamknięcia konsulatu generalnego. Po rozmowach z rządem Izraela budynek będzie działał pod nową nazwą „Brytyjska Misja w Jerozolimie” — oświadczył minister spraw zagranicznych Ed Miliband. Według The National misja pozostanie niezależna i będzie nadal współpracować z Palestyńczykami w Jerozolimie oraz na innych okupowanych terytoriach palestyńskich.

Nowa nazwa misji

Ogłoszenie nastąpiło kilka godzin po tym, jak z budynku usunięto tablice i szyldy z nazwą brytyjskiego konsulatu generalnego. Brytyjska flaga pozostała jednak nad budynkiem.

Miliband poinformował również, że Londyn planuje w nadchodzących miesiącach wzmocnić obecność misji. Wcześniej Wielka Brytania wycofała kilku dyplomatów, pracowników i członków ich rodzin. Konsulat zajmuje się relacjami Wielkiej Brytanii z Palestyńczykami w Jerozolimie, na Zachodnim Brzegu i w Gazie, a także świadczy Palestyńczykom usługi konsularne.

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Spór o osiedla

Izrael dał konsulatowi 30 dni na zamknięcie po tym, jak Wielka Brytania ogłosiła zakaz importu towarów wyprodukowanych w izraelskich osiedlach oraz sankcje wobec osób i firm wspierających działalność osadniczą. ONZ i większość państw uznają te osiedla za nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, podczas gdy Izrael kwestionuje to stanowisko.

Miliband oświadczył, że Wielka Brytania nie zastosuje środków odwetowych wobec izraelskich dyplomatów, dopóki negocjacje trwają i pozostają obiecujące. Wcześniej źródła Reutersa informowały, że Londyn rozważał wydalenie izraelskich dyplomatów, gdyby Izrael doprowadził do zamknięcia konsulatu.

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