Sejm Polski poparł zakaz nocnej sprzedaży alkoholu — RMF24

8 października Sejm Polski uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Dokument przewiduje również zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz podwyższenie opłat związanych z ich sprzedażą, informuje RMF24.

Wyniki głosowania

Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 400 posłów na Sejm. Przeciw było 29 parlamentarzystów, a kolejnych czterech wstrzymało się od głosu. Głosowanie odbyło się w czwartek, 8 października.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zakres obowiązywania ustawy

Według publikacji przepisy uchwalone przez Sejm mają obowiązywać na całym terytorium Polski. Ustawa przewiduje regulację nocnej sprzedaży alkoholu, jego reklamy oraz opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Nocny zakaz sprzedaży, ograniczenia reklamowe oraz podwyższenie opłat są elementami jednej uchwalonej ustawy. RMF24 poinformowało o decyzji parlamentu 8 października.

Czytaj nas na