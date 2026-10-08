Сейм Польши поддержал запрет ночной продажи алкоголя — RMF24

8 октября Сейм Польши принял закон, вводящий общенациональный запрет на ночную продажу алкоголя. Документ также предусматривает запрет рекламы алкогольных напитков и повышение платы, связанной с их продажей, сообщает RMF24.

Результаты голосования

За принятие закона проголосовали 400 депутатов Сейма. Против выступили 29 парламентариев, еще четверо воздержались. Голосование состоялось в четверг, 8 октября.

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Действие закона

По данным издания, принятые Сеймом положения должны распространяться на всю территорию Польши. Закон предусматривает регулирование ночной продажи алкоголя, его рекламы и платы, связанной с продажей алкогольных напитков.

Ночной запрет продажи, рекламные ограничения и повышение платы являются составляющими одного принятого закона. RMF24 сообщило о решении парламента 8 октября.

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